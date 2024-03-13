“شوف اسمك في الكشوفات” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة منصة مظلتي molsa.gov.iq

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزرة العمل والشؤون الإجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وحتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أن الوزارة انتهت من رفع كشوفات أسماء المسمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وإليكم خطوات الإستعلام والشروط المطلوبة……

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حيث صرح وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق على أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية، وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه لعدد من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومحدودي الدخل وأشار الوزير خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة قامت بالموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم شروط الصرف وهي.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وأن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عمرهم عن 60 عام.

كما ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

وألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ولا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

كما يجب ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية 2024