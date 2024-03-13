طفلك هيزقطط من الفرحة… إليكم الآن التردد الجديد الخاص بــ قناة كوكي كيدز للأطفال 2024

تعمل قناة كوكي كيدز للأطفال 2024 على تقديم محتوى مميز للأطفال من خلال عرض مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد والأغاني والأفلام الكرتونية، لتلبية ومساعدة الأسرة فيى العناية بأطفالها، حيث تهدف القناة إلى تزويد الأطفال ببعض المعلومات الحياتية الصحيحة وتعزيز تعلمهم عبر المحتوى الذي يقدمه، وهو الأمر الذي يجعل من قناة كوكي كيدز للأطفال مفضلة للكثير منهم ليس هم فحسب بل وجميع أسرهم والعديد من العائلات في الوطن العربي خاصة وأنها تدعم اللغة العربية والإنجليزية، مما يساعد في توصيل كلتا اللغتين للأطفال بصورة صحيحة وهادفة.

تعرف على تردد قناة كوكي كيدز للأطفال

تردد قناة كوكي كيدز لعام 2024 هو كالتالي:

– التردد: 11602

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– الجودة: HD

لضبط تردد قناة كوكي كيدز الجديدة على القمر الصناعي نايل سات في عام 2024

يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. استخدم جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون وابحث عن زر “القائمة” واضغط عليه.

2. اختر أيقونة الإعدادات من القائمة الرئيسية.

3. اضغط على خيار “إضافة قناة جديدة”.

4. ضبط القمر الصناعي على نايل سات.

5. أدخل تفاصيل القناة مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

6. اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم عرض القناة على الشاشة.

7. اضغط على زر الحفظ لحفظ الإعدادات وتنزيل القناة بنجاح.

رابط قناة قناة كوكي كيدز للأطفال على اليوتيوب

كما يمكنكم متابعة كل المحتوى الهادف الذي تقدمه قناة كوكي كيدز من خلال القناة الرسمية لها على موقع يوتيوب والذي يبث أيضا كل المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة.

يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك تغييرات في ترددات القنوات مع مرور الوقت وأن هذا التردد هو أحدث تلك الترددات، لذا يُفضل التحقق من المصادر الموثوقة أو الاتصال بمزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات حول تردد قناة كوكي كيدز، حتي يتسنى لكم تنزيل ومتابعة قناة كوكي كيدز للأطفال بسهولة ودون أي مشاكل.

ومن أهم أغاني قناة كوكي كيدز ما يلي: ( العنكبوت النونو – لو ما مهتش كلام بابايا – القطة المشمشية – أنا عندي بغبغان – أغنية كوكي – أغنية جدو جدو بابا بابايا – أعنية بيبي شارك – كوكي يا فراشتي – مع إنه خشب – السندباد – أغنية يا جنينة الحيوانات – أغنية صاحبي – أغنية مش هتشاقى ) وغيرهم العديد والعديد من الأغاني على القناة.