تعرف على أفضل دعاء القنوط في الوتر في رمضان ومتى يقال في الصلاة وماذا كان يقول الرسول

ينتظر جميع المسلمون شهر رمضان كل عام، ففي هذا الشهر يتقربون فيه إلى الله أكثر في العام، لذلك دائمًا يبحثون عن أفضل دعاء القنوت في الوتر الذي يرفعونه إلى الله، ففي ظل الأزمات يعلم الجميع أن ليس لها من دون الله كاشفة، فلا شك أن فضل الدعاء عظيم وتحري أوقات الإجابة فيه من أسباب الإجابة، وشهر رمضان يكون فيه العبد أقرب إلى الله لما يكثر من الطاعات فيه فلذلك الشهر كله الدعاء فيه مجاب.

أفضل دعاء القنوت في الوتر

لا شك أن أفضل الأدعية التي نتضرع بها إلى الله هي التي وردت في القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دائمًا ما يبحث الإنسان عن الأدعية التي تجلب له كل الخير وتصرف عنه كل الشر، وهذا لا يستطيعه إنسان، لذلك أدعية القرآن والسنة أدعية جامعة بكلمات قليلة، نتوجه بها إلى الله ليصرف الشر وجلب الخير وإزالة الهم وتفريج الكرب.

متى يقرأ دعاء القنوت في صلاة الوتر

الوتر هو أخر ما يصليه العبد بعد صلاة القيام، فمثلا في صلاة التراويح في النهاية نختم صلاتنا بركعة واحدة، هذه الركعة تسمى وترا، فيستحب الدعاء فيها، حيث يكون الدعاء بعد الرفع من الركوع، فنرفع يدنا إلى الله ونتضرع بما فتح علينا به مع العلم أن أدعية القرآن والسنة خير الأدعية.

ماذا كان يقول الرسول في دعاء الوتر؟

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الوتر فيقول”اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمَا أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا يعز من عاديت.

وكان يقول أيضا “اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك”.

مع باقي الأدعية التي وردت في القرآن والسنة، وجعل الدعاء يخرج من قلب منكسر بين يدي الله أحرى للإجابة، فهذا هو أفضل دعاء القنوط ف الوتر.