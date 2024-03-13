كم زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ومتى تطلق لهذا الشهر استعلم الآن من هيئة التقاعد

ينتظر الكثيرون في العراق موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وتطبيق الحد الأدنى للأجور، لا شك أن المتقاعدين في العراق يستحقون أن يعيشوا حياة كريمة لذلك حرصت هيئة التقاعد على إجراء زيادة الرواتب بما يتناسب مع هذه الفئة التي تستحق الكثير والكثير لخدمة أوطانهم طوال حياتهم، وعبر هذه الأسطر نتعرف على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين وموعد إطلاق هذه الزيادة وطريقة الاستعلام عنها.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تتباحث الحكومات دائمًا زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في الدولة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة، ومن هذه المباحثات زيادة رواتب المتقاعدين، حيث تقرر زيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ قدره 100000 دينار عراقي، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 500000 دينار، جاء هذا القرار تضامنا للحكومة مع المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

متى تطلق رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024؟

من المقرر أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها في أول الشهر الميلادي إلا إذا صادف أول شهر يوم إجازة أو عطلة رسمية يتم تقدم رواتب المتقاعدين أو تأخيرها حسب ما يترأى لوزارة المالية وتواصلها مع المصارف التي يتم صرف المرتب عن طريقها، لذلك يتم صرف الزيادة مع الراتب.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكنك الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق عن طريق موقع وزارة المالية وذلك باتباع الخطوات التالية: