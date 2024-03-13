هتسجل دلوقتي…رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 مع معرفة الشروط المطلوبة للتسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية

تتوالى عمليات البحث عن رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 والذي يشهد إقبال كبير من الخريجين المنتظرين فرصة عمل تناسب تخصصاتهم، حيث تقدم مسابقة التربية والتعليم فرص وظيفية متنوعة لعدد كبير من المواطنين الحاصلين على مؤهلات عالية، وذلك لتعزيز جودة التعليم وتوجيه خبراتهم الكبيرة لخدمة العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، كما أنها تقدم فرص متساوية من أجل التنافس بشفافية تامة وإبراز من لديهم الخبرة الكافية للعمل في الميدان التربوي والتعليمي.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

تم فتح باب التقديم عبر رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 وذلك من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وفقًا لمبادرة تعيين 150 ألف معين في خلال 5 أعوام، حيث يتم تعيين 30 ألف معلم مساعد من خريجي كليات التربية لسد العجز في كافة المحافظات، وإليكم رابط المسابقة وكيفية التسجيل بها:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية .

اختر وظائف.

اختر وظائف التربية والتعليم.

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

اختر التخصص حسب مؤهلك.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على تقديم.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الشروط المطلوبة حتى يتم قبول المتقدم في المسابقة والتي نذكرها فيما يلي: