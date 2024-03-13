مسابقة فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع في رمضان 2024 تعرف علي طريقة الاشتراك والفوز بسيارة لكزس

تعتبر مسابقة غازي الذيابي للفوازير هي واحدة من الشخصيات الأكثر شهرة في تاريخ الفوازير العربية، تمكنت من جذب جمهور واسع من مختلف الأعمار خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، تعتبر فوازيره مثيرة وممتعة، وتتميز بتنوع المواضيع والصياغة الذكية، مما جعلها بارزة خلال تلك الحقبة، وأعلنت صفحة غازي الذيابي الرسمية عن إصدار الموسم الرابع من برنامج الفوازير وأعلنت عن جوائز قيمة مثل مبلغ كبير نقدي أو سيارة فاخرة، لذلك، تساءل الكثيرون عن كيفية الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي خلال شهر رمضان لعام 2024، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع البرنامج، وسنوضح ذلك فيما يلي.

طريقة الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع

من المتوقع أن يرغب الكثيرون في المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي النسخة الرابعة في شهر رمضان 2024، حيث تعتبر واحدة من أفضل الفوازير والبرامج الرمضانية، حيث بدأت النسخة الأولى من هذه المسابقة في عام 2020 وتمنح المشاركين فرصة للفوز بجوائز قيمة، مثل مبالغ نقدية كبيرة وسيارات حديثة، ويمكنكم الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية

اتبع صفحة دخون الإماراتية على تويتر.

قم باتباع صفحة غازي الذيابي على تويتر.

شارك في الإجابة على السؤال اليومي باستخدام وسم #فوازير_غازي_الذيابي

فوازير غازي الذيابي رمضان 2024

تعتبر فوازير غازي الذيابي من أبرز البرامج التي تشهدها ليالي رمضان، وتجذب العديد من المشاهدين الذين ينتظرون بفارغ الصبر متابعة هذه الفعاليات، وبشكل خاص خلال هذا الشهر المبارك.

تعتبر هذه المسابقة بوابة للفوز بجوائز قيمة خلال شهر رمضان، وهي واحدة من أكثر المسابقات إثارة وشعبية بين محبي الألغاز الرمضانية.

تتميز هذه المسابقة بكرمها في تقديم جوائز كبيرة وتتمتع بسمعة ممتازة بسبب مصداقيتها التي تجذب العديد خلال شهر رمضان المبارك. تعتمد فكرة البرنامج على طرح سؤال على حساب غازي الذيابي الرسمي على منصة إكس ويُطلب من المشتركين الإجابة عليه باستخدام حساباتهم.

ينبغي على المشتركين أن يقوموا بمشاركة التغريدة التي تحمل السؤال وإضافة الهاشتاج #فوازير_غازي_الذيابي، سيتم اختيار فائز واحد للفوز بسيارة، البرنامج مقرر له أن يستمر لعشرين حلقة.

جوائز فوازير غازي الذيابي رمضان 2024

شهد برنامج الفوازير السعودي تطورا في الجوائز التي تقدم عبر الأعوام المتتالية، وسنقدم فيما يلي تفاصيل حول الجوائز التي تم تقديمها في كل موسم كما هو موضح في الجدول التالي:

جائزة الموسم الأول سيارة واحدة.

جائزة الموسم الثاني ثلاث سيارات.

وصلت جائزة الموسم الثالث العام الماضي 2023 إلى 16 سيارة.

في رمضان الحالي “الموسم الرابع” تشمل عشرين سيارة لكزس جديدة الطراز.

أرقام الاتصال بمسابقة فوازير غازي الذيابي 2024

يمكنكم المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي رمضان لعام 2024 من خلال الاتصال بالأرقام المذكورة أدناه وفقاً لشبكة الاتصالات التي تستخدمونها.