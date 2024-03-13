“الذهب رخص من تاني” تراجع في اسعار الذهب اليوم الاربعاء 13 مارس.. قوم اشتري الذهب عشان تتجوز..!!

تعتبر أسعار الذهب أحد المواضيع التي تثير اهتمام الكثير من الناس حول العالم، فالذهب يعتبر من أقدم وأثمن العناصر التي يستخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، ويعتبر موردا طبيعيا نفيسا يحتفظ بقيمته على مر الزمان، تعتبر أسعار الذهب متغيرة بحسب العديد من العوامل، منها العرض والطلب، وحالة الاقتصاد العالمي، والأحداث السياسية والاقتصادية، والتضخم، والصرف الأجنبي، والتغيرات في قيم العملات.

اسعار الذهب

اليوم، يعتبر تحديد سعر الذهب بشكل يومي من أهم الأمور التي يراقبها الكثيرون، حيث يعتمد الكثير من الأشخاص على سعر الذهب في تحديد قيمة استثماراتهم وقراراتهم المالية، تبقى أسعار الذهب مستقرة في السوق المصري اليوم، بعد تراجعها بقيمة 40 جنيه لعيار 21 مساء البارحة، بينما شهد السوق العالمي ارتفاعا طفيفا في سعر الذهب اليوم مقارنة بالتداولات السابقة، حيث افتتح سعر الذهب بارتفاع بنسبة 0.02% بالدولار في العقود الفورية للذهب، وبدأت تعاملات سوق الذهب اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على وتيرة هادئة في الصاغة، بعد تراجعها الأخير الذي أعلنت عنه شعبة الذهب مساء البارحة.

اسعار الذهب اليوم

يتمثل سعر الذهب بعيار 24 في مصر في 3565 جنيه للبيع و3520 جنيه للشراء، أما بالنسبة لعيار 21 في الصاغة، فيبلغ سعر الذهب 3120 جنيه للبيع و3080 جنيه للشراء، بينما يصل سعر الذهب بعيار 18 في الصاغة إلى 2674.2 جنيه للبيع و2640 جنيه للشراء، أما بالنسبة لعيار 14 في الصاغة، فيتراوح سعر الذهب بين 2085.9 جنيه للبيع و2059.2 جنيه للشراء وأخيرا، يبلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة 24960 جنيه للبيع و24640 جنيه للشراء.

تأثر اسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، من بينها: