“بطوط في رمضان” تنزيل تردد قناة بطوط Batoot أطفال على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة ودقة قوية

قناة بطوط من أبرز قنوات الأطفال التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم القناة بتقديمه على مدار الساعة، فضلاً عن أن القناة تقدم برامج طفولية سواء تعليمية أو ترفيهيه يعشقها ملايين الأطفال ويرغبون في مشاهداتها على مدار الساعة، ويمكن استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط أطفال 2024 النايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة بطوط على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11494.

معدل ترميز قناة وناسة فهو 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

تردد قناة بطوط الجديدة 2024 العرب سات

كما يسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد هو 11594.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

الاستقطاب : V رأسي.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-