خلاص على الابواب.. تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم

نقدم لكم موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024، حيث قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن تبكير موعد امتحانات كافة المراحل التعليمية، كما أوضحت الوزارة على أنه يتعين على جميع المديريات التعليمية والإدارات الالتزام بذلك الموعد، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024، فمن المقرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم 4 مايو 2024 حتى يوم 23 مايو من نفس العام، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بدءًا من 25 مايو 2024 حتى 6 يونيو من نفس العام، وقد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على بدء امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من يوم 10 يونيو 2024 وقد تم اعتماد الجدول بشكل رسمي.

استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، حيث وجهت لكافة الإدارات التعليمية القرارات التالية:

ضرورة التحقق من جاهزية المدارس التي تم ترشيحها في كل مديرية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية.

ضرورة تسليم هذه المدارس والمقررات اعتبارًا من الخميس الموافق 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي لجان سير الامتحانات من أجل البدء في امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول.

ضرورة التشديد على كافة المدارس والمديريات بعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل اعتبارًا من يوم 4 مايو 2024.

كما تم التنبيه المشدد على المديريات والإدارات التعليمية الالتزام بعدم عقد امتحانات لصفوف النقل خلال فترة أعياد القيامة المجيد للإخوة الأقباط.

كما تم التشديد أيضًا على عدم عقد اختبارات لصفوف النقل قبل الموعد المحدد وهو 4 مايو 2024.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

صرحت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة المقبلة، وقد أكدت أن الجدول سيراعي راحة الطلاب الدارسين بجميع التخصصات، وفي جدول امتحانات الدبلومات الفنية سوف تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحًا.