“جهز ورقك” موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والضوابط وكافة المستندات المطلوبة للالتحاق

بشرى سارة لكافة الشباب الطموحين الراغبين في التطوع للعمل والتعيين في في في الوظائف والمناصب العسكرية بالقوات المسلحة، وعلى ذلك أطلقت وزارة الدفاع المصرية عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب خلال شهر مارس الجاري أو خلال الشهر المقبل أبريل، منذ أن تم الإعلان عن دفعة جديدة، ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من الشباب الراغبين للعمل في وظائف القوات المسلحة للاستفسار عن موعد التقديم وما هي الأوراق الواجب توافرها وما هي شروط استحقاق تلك الوظائف.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

تزامنا مع الاقتراب من موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، التي تقوم وزارة الدفاع المصرية للقوات المسلحة من كل عام بتحديد للتقديم، ومن المقرر أن هذا الموعد نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل، حيث إن هذه الوظائف تمتاز العديد من المميزات، التي يستفيد بها المتقدمين من راتب شهري ثابت بالإضافة إلى حوافز ومكافآت وترقيات، وحيال التعاقد عن العمل يتقاضى أيضا رواتب معيشية، وبناء على اقتراب موعد تلقي طلبات المتقدمين والراغبين على التطوع في الجيش المصري.

ضوابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

التقديم فى معهد ضباط الصف المعلمين 2024 حددت وزارة الدفاع المصرية بتحديد كوكبة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لدى الراغبين للحصول على وظائف القوات المسلحة:

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما.

يشترط أن يجتاز المتقدمين كافة الاختبارات الرياضية والطبية.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ما هي المستندات المطلوبة للالتحاق بمعهد ضباط صف المعلمين 2024؟

للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 يجب تقديم المستندات المطلوبة، التي حددتها وزارة الدفاع على النحو التالي: