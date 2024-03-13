أطلقه الآن.. تنزيل ببجي موبايل تحديث 3.1 PUBG Mobile Update واستمتع بآخر مود “علاء الدين”

لعبة ببجي موبايل وببجي للكمبيوتر من الألعاب الذي يبحث عنها الكثير من الشباب في الوقت الحالي، حيث على رأس قائمة أشهر ألعاب القتال والمغامرات والتي تجعلك تُحاول بأسلحتك ومُعداتك للبقاء على قد الحياة أطول فترة ممكنة، ومؤخرًا صدر ببجي موبايل تحديث 3.1، ونجد مستخدمي اللعبة يتساءلون عن لعبة ببجي موبايل من أجل تحديث ببجي الجديد، ونوضح لكم كيفية التنزيل بتقرير اليوم، تابعونا.

ببجي موبايل تحديث 3.1

إضافة تحديث جديد إلى لعبة ببجي يعني إضافات جديدة مجانية داخل اللعبة وتحسينات تجعل تجربتك أمتع وأكثر تشويق، خصوصًا أن تحديث ببجي الجديد لا يُضيف إضافات فقط وإنما يقوم بتصليح أي أخطاء في النسخة السابقة، ويمكن تحديث اللعبة من خلال ما يلي:

زيارة الموقع الرسمي للمتجر الإلكتروني للجهاز اللوحي الخاص بك، سواء App store أو Google Play.

أضف في مربع البحث كلمة ببجي موبايل.

تظهر لك كلمة تحديث أو تنزيل وسيتم تحميل اللعبة على جهازك اللوحي بآخر إصدار.

أبرز إضافات ببجي موبايل تحديث 3.1

بكل تأكيد بعد إدراج تحديث جديد يتم إضافة عدد من الأمور داخل اللعبة، سواء أوضاع أو أسلحة أو مُعدات، وتأتي أبرز الإضافات على النحو التالي: