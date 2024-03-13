“هتيكيش وتملي المحفظة قبل العيد“ موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤ بعد الزيادة الجديدة

ازدادت محركات البحث من قبل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤، وذلك لأنه من المقرر أن يكون موعد صرف هذا الشهر متوافق مع أيام عيد الفطر المبارك، وبناء على طلب المواطنين سوف نوضح لكم من خلال مقالنا كل ما يخص معاشات شهر إبريل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤

يجب العلم أنه وفقا لقانون هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاش مع بداية الشهر الميلادي وتستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام، يترتب على ذلك صرف معاش شهر إبريل يوم 1 إبريل ويستمر حتى 6 من إبريل وذلك من أجل الحد من الاختلاط والتزاحم.

زيادة المعاشات 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة المعاشات لهذا الشهر بنسبة تصل حتى 15٪ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، والزيادة سوف تكون كالتالي:

من المقرر أن يتم زيادة المعاش التي قيمتها 2500 جنيه وذلك لتكون قيمتها 2875 جنيه.

أما الأشخاص الذين كان معاشهم 1500 جنيه بعد الزيادة سوف يصبح 1725 جنيه.

سوف يتم زيادة المعاشات التي قيمتها 1300 جنيه لتكون بعد الزيادة 1495 جنيه.

أما فيما يخص أصحاب المعاشات الذين كان معاشهم 2500 جنيه سوف يكون بعد الزيادة 2875 جنيه.

كيفية الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكنك الآن بكل سهولة الاستعلام عن كل ما يخص معاشات شهر إبريل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الاجتماعية وذلك من خلال استخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد، يجب العلم أنه يتم صرف المعاشات من خلال ماكينات ATM أو من خلال فروع بنك ناصر كما يمكن أيضا صرفه من خلال خدمات فوري والمحافظ الإلكترونية