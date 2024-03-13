موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة …. وحقيقة تبكير موعد الصرف

يبحث عدد كبير من العاملين في القطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، خاصة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وشراء ما يلزمه المنزل من طعام وشراب وسلع غذائية، وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر مارس 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والذي سوف يكون بداية من 21 مارس 2024 حتى يوم 27 مارس الجاري، على أن يستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس…

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة الجديدة

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاع العام في البحث عن جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

رواتب موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة 12.200 جنيه.

رواتب موظفي الدرجة العالية 10200 جنيه.

ورواتب المدير العام 9200 جنيه.

رواتب موظفي الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

رواتب موظفي الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

أما رواتب الدرجة السادسة 6000 جنيه.

ورواتب الدرجة الأولى 8200 جنيه.

أما رواتب موظفي الدرجة الثانية 8000 جني.

ورواتب موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، سوف يكون بداية من 21 مارس حتى 27 مارس ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس.