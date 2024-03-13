ننشر الان.. موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2024 وجميع القنوات الناقلة

يعتبر دوري ابطال أوروبا من المباريات الهامة التي يتم اقامتها والتي ينتظرها كافة مشجعي كرة القدم للاستمتاع بمشاهدتها ويتساءل البعض على موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتمكنوا من متابعة المباريات الهامة فور البدء بها، وبعد انتهاء القرعة سيتم ترحيل المباريات إلى الدرجة الخامسة، وتعتبر هذه القرعة هي الحاسمة في تاريخ مباريات الدوري الأوروبي سنتعرف علي التفاصيل.

موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يتنافس كافة الأندية المشاركين في دوري ابطال أوروبا ويتم التساؤل على موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقد مقد تم التوضيح بأنه بعد انتهاء المنافسة الشرسة في الدور السادس عشر سيتم تأهيل أربع فرق في هذه الحالة يحتاج الامر الى اجراء قرعه ليتم التعرف على النادي المتأهل لدور ربع النهائي، وقد تم التوضيح بأنها ستكون في يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر مارس لعام 2024.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الربع النهائي

بعد التعرف على الموعد الصحيح الذي يقام فيه القرعة الخاصة بالنادي المتأهل يتساءل بعض الأشخاص على الفرق المترحلة لهذا الدور، وقد تم توضيح بأنه تم تأهيل بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، ارسنال، وأتلتيكو مدريد، وأيضاً نادي بوروسيا دورتموند وقد تم التأكيد بأنه لن يوجد أي تحفظات نهائياً لمواجهه أي فرقة من نفس البلد، لذا يمكن لأي فرقه مواجهه فرقة اخري من أي بلد، ويجب العلم بأن النادي التي سيقع عليه الاختيار سيلزم بلعب مباراة الذهاب علي ملعبه.