“استعلم حالا وحصل سيارة“ خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والأوراق المطلوبة

قامت الحكومة المصرية بإطلاق كارت الخدمات وهو عبارة عن كارت يتم منحه للأشخاص الذين ينتموا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكنهم من خلال هذا الكارت الاستمتاع بالكثير من المميزات المختلفة سواء في الجانب التعليمي أو الصحي أو مجال العمل وذلك بالإضافة إلى الخصومات التي يحصلوا عليها في المواصلات العامة ومراكز الشباب والأماكن السياحية والإعفاء الجمركي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استخراج كارت الخدمات والخطوات كالتالي:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة. ثم قم بالدخول على خانة موعد الكشف الطبي ومكان الكشف. بناء على ذلك سوف يتم تحديد نوع الإعاقة وتحديد موعد الكشف. ثم بعد ذلك يتم إعداد التقرير الطبي وإرساله إلى وزارة التضامن الاجتماعي. تقوم الوزارة بالتأكد من الحالة وفي حين القبول يتم استخراج البطاقة وإرسالها إلى الجهات المتخصصه ويتم إرسالها للمتقدم على عنوان المنزل الخاص به. يجب العلم أن نتيجة الكشف تظهر في فترة تتراوح ما بين 10 حتى 14 يوم.

المستندات المطلوبة للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة