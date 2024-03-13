حلويات 3 أيام رمضان 2024.. طريقة سهلة لتحضير الكنافة بقمر الدين زي المحلات في 10 دقائق

في شهر رمضان المبارك يزداد الطلب على الحلويات بشكل كبير، خاصة وأن اليوم هو ثالث أيام الشهر الكريم، ولذا سنكشف لكم طريقة تحضير الكنافة بقمر الدين المذهلة، وذلك بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة سنتعرف عليها في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

مكونات الكنافة بقمر الدين

تتمثل أهم مكونات تحضير الكنافة بقمر الدين، وفقًا لما يلي:-

عصير قمر الدين وهو كوب ونصف منه.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الكريمة السائلة.

ملعقة كبيرة من الورد.

نصف كوب من الزبيب.

المكسر تكون حسب الرغبة.

كيلو كنافة.

كوب من السمن النباتي.

طريقة تحضير الكنافة بقمر الدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تحضير الكنافة بقمر الدين في شهر رمضان المبارك، وفقًا لما يلي:-