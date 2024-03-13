“بكام اللحمة يعم الحج”.. تراجع في اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 13 مارس.. قومي اشتري وخزني لرمضان..!!

تعد اسعار اللحوم من الموضوعات التي تثير اهتمام الكثيرين حول العالم، حيث أن اللحوم تعتبر من الأطعمة الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان في تغذيته اليومية. وتختلف أسعار اللحوم باختلاف أنواعها وباختلاف الأسواق والبلدان، في الوقت الحالي، يعاني العديد من الأفراد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية والعالمية، مما يؤثر على الميزانية الشخصية ويجبر الكثيرين على تقليل استهلاكهم لهذه الأغذية الهامة، ويعود ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، وزيادة الطلب على اللحوم في بعض الأوقات مثل أوقات الأعياد والمناسبات.

اسعار اللحوم

إن ارتفاع أسعار اللحوم يمثل تحديا كبيرا أمام الكثيرين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والتي تعتمد بشكل كبير على اللحوم كمصدر رئيسي للبروتين ولذلك، يجب على الحكومات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتوفير الحماية للمستهلكين من التلاعب بالأسعار والربح غير المشروع، على الصعيد العالمي، يشهد القطاع اللحومي تحولات هامة تؤثر على أسعار اللحوم، مثل تغيرات في الطلب والعرض على الصعيد العالمي، وتأثير الأحداث السياسية والاقتصادية على أسواق اللحوم، وتأثير تغيرات في أسعار العملات على قيمة الصادرات والواردات.

اسعار اللحوم اليوم

تم استقرار أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم، حيث سجلت اللحوم الكندوز سعرا يتراوح بين 300 و370 جنيه، والضأن بين 300 و380 جنيه، والجملي بين 300 و350 جنيه للكيلو، وفيما يتعلق باللحم المفروم العادي، فقد سجل سعر يتراوح بين 300 و330 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر البتلو ما بين 380 و450 جنيه، وسعر الكبدة 380 جنيه، وكباب الحلة 300 جنيه، وبلغ سعر الكبدة 340 إلى 370 جنيه للكيلو، والمفروم العادي بين 340 و370 جنيه، والبتلو بين 380 و450 جنيه، والكبدة 380 جنيه.