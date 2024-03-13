دعاء صلاة الفجر في رمضان 1445 – 2024.. اغتنم رمضان وثقل ميزانك بالحسنات

مع بداية شهر رمضان المبارك يحرص المسلمون من كل مكان بالعالم على المداومة على الصلاوات الخمس، والتي من بينها صلاة الفجر، ونجد الكثيرون يتساءلون عن دعاء صلاة الفجر في رمضان، بحيث يكون المسلم أقرب لربه في هذا الوقت، وبتقرير اليوم نوضح لكم أفضل الأدعية المُحبب النطق بها في هذا الوقت من اليوم، تابعوا معنا.

دعاء صلاة الفجر في رمضان

صلاة الفجر يحرص كثيرون على المداومة عليها والصلاة في وقتها في شهر رمضان المبارك، بل والمداومة عليها لأدائها جماعة داخل المسجد بالنسبة للرجال، والجدير بالذكر أنه يمكن للمواطن الدعاء في نهار رمضان أو بالليل بكل ما يرغب به ويتوسل لله عزو جل به في صلواته الخمس والقيام أيضًا وليس صلاة الفجر فقط، ومن الأدعية المُفضل النطق بها في هذا الوقت ما يلي:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

واهدني لأحسنِ الأخلاقِ لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ، واصرفْ عني سيئَها لا يصرفُ عني سيئها إلا أنتَ.

مواقيت الصلاة اليوم

اليوم هو يوم الأربعاء الموافق يوم الثالث عشر من شهر مارس لعام 2024، حيث الثالث من شهر رمضان لعام 1445، ويتساءل المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة، ومن المفترض أن مواعيد صلوات اليوم في الموعد التالي: