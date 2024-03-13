“الذرة تفاجئ الجميع الان” مفاجأة غير متوقعة في اسعار الذرة اليوم الاربعاء… شوف اكل طيورك بكام..!!

تعتبر الذرة الصفراء من النباتات الحبوبية الهامة التي تستخدم في تغذية الإنسان والحيوان، وتعد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الغذائية والزراعية، وتتميز الذرة الصفراء بقيمتها الغذائية العالية وقدرتها على التحمل في ظروف البيئة المختلفة، ومع تزايد الطلب على الذرة الصفراء في الأسواق العالمية، يلعب سعر الذرة دورا مهما في تحديد العرض والطلب على هذه الحبوب، ويتأثر سعر الذرة الصفراء بعدة عوامل مثل العرض والطلب العالمي، ومعدلات الإنتاج، والأوضاع الجوية، والسياسات الزراعية الحكومية.

اسعار الذرة

في الوقت الحالي، يواجه سوق الذرة تحديات عدة تؤثر على أسعارها، فبسبب التقلبات في الأوضاع الجوية، خاصة في المناطق الزراعية الرئيسية، يمكن أن تتأثر الإنتاجية وبالتالي سعر الذرة، وتنتج الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند أكبر كميات من الذرة في العالم، وأي تقلب في الإنتاج في هذه البلدان يمكن أن يؤثر على أسعار الذرة عالميا، هذا وقد تم انخفاض سعر الطن البرازيلي للذرة إلى 13,500 جنيه، بينما هبطت أسعار الذرة الأرجنتينية لتسجل نفس السعر. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الذرة الأوكرانية انخفاضا آخر، حيث وصل سعر الطن إلى 11,500 جنيه.

خطة الافراج عن البضائع

تلقت الأسواق خلال الأيام الماضية تراجعا واضحا في أسعار السلع، نتيجة للخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك قرار تحرير سعر الصرف والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى بدء عملية الإفراج الفوري عن البضائع في جميع الموانئ المصرية.

العوامل المأثرة على اسعار الذرة

تأثير العوامل على أسعار الذرة يمكن أن يكون متعددًا، ومن بين العوامل المؤثرة: