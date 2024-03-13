“جاوب على السؤال واكسب في الحال” رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، مع بداية شهر رمضان الكريم تبدأ المسابقات وتبدأ عمليات البحث تتزايد عن رابط وخطوات الإشتراك، حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين عن رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

حيث يمكن لأي مواطن عراقي الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة والحصول على الجوائز المقدمة ،والمسابقة عبارة عن سؤال يتم طرحه للمشاهدين في المنازل ويكون سؤال تاريخي أو ثقافي أو فني، أو رياضي، ومن يجاوب على السؤال سوف يحصل على جوائز نقدية مقدمة من إدارة قناة السعيدة اليمنية، وتقوم الإعلامية مايا العبسي بالإعلان عن إسم الفائز في اليوم التالي، وإليكم خطوات الإشتراك…..

الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة.

ادخل الاسم رباعي وادخل رقم الهاتف واختر المحافظة التابع لها.

اضغط على أيقونة “اشتراك”.

أجب على السؤال الموجود أمامك واضغط على الإجابة الصحيحة.

ثم اضغط على ارسال الإجابة.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة 2024

حيث يمكنكم متابعة مسابقة طائر السعيدة 2024، على قناة السعيدة اليمنية يومياً في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت اليمن وتعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 03:30 صباحاً.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

ويمكنكم استفبال تردد قناة السعيدة اليمنية والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش من خلال ادخال التردد التالي: