جائزة 100 ألف ريال سعودي.. موعد مسابقة المتنافسون إذاعة القران الكريم وطريقة الاشتراك في المسابقة

مسابقة المتنافسون هي إحدى المسابقات الثقافية الدينية الهامة التي تعزز المعرفة لدى الشباب السعودي، وتعتبر واحدة من البرامج الإذاعية الأكثر أهمية التي تعرض على إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، تقدم المسابقة محتوى ثقافيا غنيا يساهم في إثراء المعرفة وتطوير المهارات للمستمعين من مختلف الفئات العمرية، سنتناول معكم اليوم خطوات التسجيل في مسابقة المتنافسون 1445-2024 عبر إذاعة القرآن الكريم، لذا يرجي متابعتنا.

موعد مسابقة المتنافسون إذاعة القران الكريم

يتم بث مسابقة المتنافسون يومياً في رمضان عند الساعة 12:00 صباحاً، بتوقيت المملكة العربية السعودية. للمشاركة في المسابقة، يمكنكم الاتصال برقم المسابقة كما هو مشار إليه في برنامج إذاعة القرآن الكريم،

يمكنكم مشاهدة مسابقة المتنافسون 1445 في الساعة 12:00 صباحاً على يوتيوب من خلال قناة الإذاعة.

شروط الاشتراك في مسابقة المتنافسون إذاعة القران الكريم

قامت إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية بتحديد مجموعة من الشروط للمشاركة في مسابقة المتنافسون عبر منصة تويتر، وتضمنت هذه الشروط:

يجب على المتسابق أن يكون على دراية بالثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي.

يجب على المتسابق أن يكون عارفًا باللغة العربية وقادرًا على التعبير عن نفسه بشكل واضح.

يجب على المُشارك أن يكون بلغ 18 عامًا.

طريقة الاشتراك في مسابقة المتنافسون إذاعة القرآن الكريم

متابعة حساب إذاعة القرآن الكريم وحساب برنامج اللهم بك اصبحنا @BEkASBHN.

رتويت نشر التغريدة وذكر اسم المستخدم كجزء من الإجابة وهو هاشتاق المسابقة #مسابقة_المتنافسون_1445.

تنشر السؤال يوميًا في تمام الساعة 1.00 مساء، ويستقبل الإجابات حتى اليوم التالي في تمام الساعة 6.00 مساء، وتعلن الفائزين في تمام الساعة 9.00مساءً.

تشمل المشاركة جميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

جوائز مسابقة المتنافسون إذاعة القران الكريم