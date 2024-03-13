نجلاء بدر تحرج مي عمر… اجر ضحايا رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

في الحلقة الثانية من برنامج رامز جاب من الآخر الذي يُعرض على فضائية “إم بي سي مصر”، كانت الفنانتان مي عمر ونجلا بدر ضيفتين مميزتين استقبلهما الفنان رامز جلال في أجواء مليئة بالإثارة والمرح كان اللقاء مليئا بالمفاجآت والمواقف الطريفة التي تميزت بها البرنامج مي عمر ونجلا بدر الفنانتان الشابتان ذات الشهرة والانتشار الواسع في الوسط الفني أضافتا للحلقة نكهة خاصة بحضورهما الساحر وروحهما المرحة وقد تبادلوا الضحكات والمزاح مع رامز جلال في أجواء من الفكاهة والترفيه تفاعلت الفنانتا مي عمر ونجلا بدر مع التحديات والمفاجآت التي واجهتهما خلال البرنامج بطريقة طريفة وممتعة مما جعل الحلقة مشوقة وممتعة للمشاهدين.

برنامج رامز جاب من الآخر 2024

في حلقة اليوم، الثلاثاء من برنامج رامز جاب من الآخر على قناة إم بي سي مصر كانت الفنانتان مي عمر ونجلاء بدر ضيفتين مع الفنان رامز جلال ردت الفنانة نجلاء بدر على سؤال حول سبب نقدها للفنانة مي عمر مؤكدة أنها لم تنتقد مي عمر بل كانت نقدها موجهاً للمخرج محمد سامي وعلى ذلك، ردت مي عمر بسؤالها لماذا تنتقديه؟ فأجابت نجلاء بدر ببساطة أنتِ مالك بناءا على العلاقة الشخصية والاحترافية بينكما وبينه شغل

اجر ضحايا رامز جاب من الآخر

كشفت الحلقة البرومو الخاصة ببرنامج رامز جاب من الآخر الذي يستضيفه الفنان رامز جلال عن النجوم والمشاهير الذين سيكونون ضحايا في البرنامج ظهر في البرومو عدد من النجوم من بينهم أحمد السقا وباسم سمرة ومحمد لطفي وميرهان حسين وأحمد حسام ميدو وكزبرة ونجلاء بدر وسمية الخشاب ومحمد شاهين وباميلا الكيك وعبد الناصر زيدان ومحمد رياض وحمادة هلال وحسن شاكوش وطليقته وحمدي الميرغني وهدى المفتي وأحمد مالك وآيتن عامر ومي عمر ونسرين أمين ويسرا اللوزي وإنتصار وأحمد فهمي.