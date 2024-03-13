“يا بختك ياللي هتلحق“ رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 الشروط والأوراق المطلوبة tagcand.mod.gov.eg

يتساءل عدد كبيرة من المواطنين عن رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 وبناء على ذلك قامت وزارة الدفاع المصرية بالإعلان عن موعد فتح باب التقديم، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المعهد وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نقدم لكم أيضا المستندات المطلوبة للتقديم.

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم التقديم على المعهد عقب المرحلة الإعدادية مباشرة ومن المقرر فتح باب التقديم في منتصف شهر مارس أو بداية شهر إبريل 2024 ولكن لم يتم تحديد موعد محدد حتى الوقت الحالي، ورابط التقديم من هنا.

شروط التقديم على معهد ضباط صف المعلمين

قامت وزارة الدفاع المصرية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على المعهد والتي تتمثل في:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يتمتع المتقدم بسيرة حسنة.

اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج أو سبق له الزواج، كما يجب أيضا عدم التزوج في فترة التدريب داخل المعهد.

يتم التدريب داخل المعهد لفترة تصل حتى سنتين.

المستندات المطلوبة للتقديم على المعهد

يرجى تقديم الأوراق التالية عند التقديم: