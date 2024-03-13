مسلسل حارة القبة 2 حقيقة عرض الجزء الثاني وأبطال العمل

ولا زال البحث مستمر من أجل معرفة مواعيد مسلسل حارة القبة الجزء الثاني، بانتظار الجمهور بداية شهر رمضان المبارك ليتم الكشف عن مصير مسلسل “حارة القبة” الجزء الرابع في عام 2024، وهذا المسلسل الذي كان ينتظره عشاق الدراما السورية بفارغ الصبر، حيث كانوا يترقبون استمرار أحداثه وتطوراته بعد ثلاثة أجزاء مليئة بالإثارة والتشويق.

المسلسل السوري “حارة القبة” يعد مسلسلًا دراميًا اجتماعيًا يعكس الواقع السوري والبيئة الشامية، تأليف رشا شربتجي وإنتاج عاج للإنتاج الفني.

أبطال مسلسل حارة القبة

تألق في أدوار البطولة في مسلسل “حارة القبة” بأجزائه الثلاثة نخبة من ألمع نجوم وممثلي سوريا، من بينهم :-

عباس النوري

سلافة معمار

رنا شميس

أم العز (زهرة) الحبوباتي

أمل عرفة

فراس ابراهيم

نسرين الحكيم

يامن الحجلي

محمد حداقي

فادي صبيح

نادين تحسين بيك

خالد القيش

شكران مرتجى

حارة القبة الجزء الثاني رمضان 2024

تتمحور أحداث مسلسل “حارة القبة” حول الأمانة التي قامت بتوكيل إلى “أبو العز” من قبل والد سهيلة قبل وفاته، حيث جاءت وصيته بعدم فتح الأمانة إلا بعد مضي عام على وفاته، وسط هذا السياق، يثير تساؤل مهم: هل سيظل “أبو العز” صامتًا ويحترم الوصية كما طلب منه، أم سيتخذ خيارات تخالف ما تركه والد سهيلة وتؤثر على مسار الأحداث؟

وفي سياق متصل، تزداد التشويقات في حارة القبة بعد تورط “أبو الأحلام” باتهامات الجريمة التي ارتكبتها أم العز، مما يضعه في مواجهة صعبة ويثير تساؤلات حول مستقبله في الحارة، وتتوالى الأحداث بإثارة وتشويق، مما يجعل الجمهور ينتظر بفارغ الصبر ما ستكشفه الحلقات القادمة من أسرار ومفاجآت في عالم “حارة القبة”.