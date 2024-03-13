غرامة 200000 جنيه و7 سنين حبس.. عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة

تزامنا مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والذي من المقرر أن يعقد في شهر يونيو المقبل، حددت وزارة التربية والتعليم الفني عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى أنها أوضحت أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالاختبارات رقم 205 لعام 2020، نص على أنها عقوبات مغلظة لكافة الأشخاص الأشخاص الذين يحاولون تسريب الاختبارات أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، أو من يحاول الشروع في الغش، من خلال موقعنا الاخباري البديل نوضح مدى عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت الوزارة بالتحذير عن عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 القانونية، التي فرض القانون رقم 205 على كل من روق أسئلة امتحانات الثانوية العامة أو نشرها أو من طبعها أو قام بالشروع بالتسريب بأي وسيلة، تنطبق عليه العقوبات التي جاءت كالتالي:

دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200,000 جنيه. عقوبة الحبس لمدة سبع سنوات ومن المقرر أن لا تقل عن سنتين. أما عن عقوبة الشروع في ارتكاب تسريب امتحانات الثانوية العامة أو أي مرحلة تعليمية أخرى سواء كانت ابتدائية أو إعدادية ينطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 12 شهرا، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنية. يعاقب أيضا الطالب من تأدية اختبارات الترم الأول والترم الثاني في كافة المواد الدراسية، مما يؤدي إلى إعادة السنة الدراسية مرة أخرى. كما يحرم أيضا الطالب من أداء اختبارات المواد الضرورية للمعادلة للفصلين الدراسيين.

عقوبة حيازة الهواتف المحمولة داخل لجنة اختبارات الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني بكافة المراحل الدراسية الإعدادية والإعدادية ، وخاصة الثانوية، أن المادة الثانية من القانون نصت على أن كل من حاز على الهواتف المحمولة أو غيرها من من أجهزه الإرسال والاستقبال داخل لجنة الاختبارات بهدف تسريب الاختبار والامتحان يعاقب عن طريق دفع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 100ألف جنية.