أخبار التعليم

غرامة 200000 جنيه و7 سنين حبس.. عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة

عبدالله عربيمنذ 12 ساعة
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عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024
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عبدالله عربيمنذ 12 ساعة
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