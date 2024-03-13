من هم؟! ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة … رامز جلال ح3 على قناة MBC مصر

متابعو الفنان رامز جلال ينتظرون بشغف عرض الحلقة الثالثة من برنامجه رامز جاب من الأخر خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 يشعر الكثيرون بالحماس لمعرفة ضيوف الحلقة الجديدة خاصة بعد نجاحه في استضافة مجموعة كبيرة من النجوم بما في ذلك الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة في الحلقة الثانية ظهرت الفنانة الجميلة مي عمر والفنانة نجلاء بدر كضيفتين وقد لاقت الحلقة استحسان الجمهور يترقب الجميع الإعلان عن ضيوف الحلقة القادمة من قبل قناة إم بي سي مصر في الوقت المناسب بعد النجاح الذي حققه البرنامج في الحلقات السابقة يتوقع الجمهور مزيدا من المفاجآت والضحك في الحلقات القادمة تظل تلك الحلقات محط اهتمام الجماهير وموضوع حديثهم خلال شهر رمضان حيث يتنافس البرنامج مع العديد من الإصدارات الأخرى لكسب إعجاب الجماهير وتحقيق نسب مشاهدة عالية.

ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة الثالثة

من المتوقع أن يكون الفنان الشهير حسن شاكوش وطليقته من بين ضحايا الحلقة الثالثة من برنامج رامز جاب من الأخر وهو ما يثير انتباه الكثيرين يذكر أن الحلقة ستُعرض على قناة إم بي سي في الموعد الرسمي المحدد من خلال هذه التوقعات يترقب محبو البرنامج بفارغ الصبر ما ستكشفه الحلقة الجديدة من مفاجآت ولقطات مضحكة خاصة مع مشاركة شخصيات عامة مثل حسن شاكوش وطليقته تعتبر هذه الحلقة فرصة للجمهور للاستمتاع بمشاهد طريفة ومفاجآت مثيرة.

موعد عرض برنامج رامز جلال ح3 على قناة MBC مصر

من المقرر عرض الحلقة الثالثة من برنامج رامز جاب من الأخر اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 حيث ستعرض مباشرة مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر، والسابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية أعلنت قناة إم بي سي مصر أنها ستقوم بنقل البرنامج بجودة عالية من خلال بث صوتي وصورة واضحة تنتظر هذه الحلقة بشغف كبير من قِبل جمهور البرنامج، حيث يترقبون ما يحمله من مفاجآت ولقطات مثيرة ومضحكة يشهد برنامج رامز جاب من الأخر إقبالا كبيرا من المشاهدين في كل عام ويعد هذا العرض جزءا من تقاليد البث التلفزيوني خلال شهر رمضان المبارك.