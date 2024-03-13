موعد العرض والإعادة مسلسل المداح 4 الحلقة 5 الخامسة اسطورة العودة عبر قناة MBC مصر

من المقرر عرض الحلقة الخامسة من مسلسل “المداح 4” بعنوان “أسطورة العودة على قناة MBC مصر يعتبر مسلسل المداح من بين أنجح الأعمال الدرامية التي عرضت على شاشة MBC مصر كجزء من العروض الرمضانية لعام 2024 تمتاز الحلقات السابقة من المسلسل بنجاحها الكبير حيث تصدرت قوائم البحث وحققت نسبة مشاهدة عالية يترقب محبو الفنان حمادة هلال بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة بعد نجاح الحلقتين الأولى والثانية يعمل موقعنا البديل على توفير جميع التفاصيل المتعلقة بالحلقة الجديدة من “المداح 4: أسطورة العودة”، والتي تُعتبر واحدة من أهم الأعمال الدرامية التي يُعرضها في شهر رمضان المبارك يعرض المسلسل بشكل حصري على قنوات MBC وعلى منصة شاهد السعودية.

مسلسل المداح 4 الحلقة 5 الخامسة

أعلنت قناة MBC مصر عن حصولها على حقوق بث المسلسل الشهير المداح للفنان حمادة هلال خلال شهر رمضان كل عام يعتبر هذا الإعلان بمثابة خبر سار لمحبي هذا العمل الدرامي الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات الثلاث الماضية حيث حصد أعلى نسب المشاهدة بين مسلسلات رمضان على مدار مواسم متتالية.

تأتي السلسلة المداح 4 أسطورة العودة ضمن قائمة العروض التي تعرض يوميا خلال شهر رمضان لعام 2024 على قناة MBC مصر حيث يعرض العمل الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة كما يعاد عرض كل حلقة في اليوم نفسه على قناة MBC مصر 2 الساعة 11 مساءا بتوقيت القاهرة.

مواعيد عرض مسلسل المداح اسطورة العودة الحلقة 5 الخامسة

مسلسل المداح 4 اسطورة العودة يعرض في حلقته الثالثة يوميا في شهر رمضان حيث تكون مواعيد عرضه كالتالي الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر والساعة 9 مساءا بتوقيت السعودية على قناة MBC مصر هذه الحلقة يتم إعادة عرضها في تمام الساعة 11 مساءا عبر قناة MBC مصر 2 لتتيح فرصة مشاهدتها للمتابعين الذين قد يفوتهم مشاهدتها في الموعد الأصلي.

للمهتمين بمعرفة تردد القنوات الناقلة للمسلسل يمكن الضبط على التردد 12015 مع معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500، مع استقطاب عمودي يمكن للمشاهدين الاستعانة بهذه المعلومات لضبط أجهزتهم وضمان متابعة الحلقا بسهولة ودقة عالية خلال شهر رمضان المبارك.