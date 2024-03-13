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تردد قناة السعيدة وتابع سؤال حلقة اليوم من برنامج طائر السعيدة رمضان 2024
مسابقة طائر السعيدة 2024 في اليمن تُعتبر واحدة من أبرز المسابقات التي تجري خلال شهر رمضان، وتعد مسابقة الطائر السعيدة واحدة من أهم المسابقات في رمضان حيث تحظى هذه المسابقة بشعبية كبيرة بين المواطنين في جميع أنحاء اليمن، حيث تجذب المشاركين بأسئلتها الدينية والثقافية المميزة التي تُطرح على مدار الشهر الفضيل، يقوم بتقديم هذه المسابقة الإعلامية مايا العبسي، ويتم نقل وإذاعة المسابقة عبر شاشة قناة السعيدة والتي من خلالنا سوف نقوم بتوضيح إليكم كافة الترددات الصحيحة التي يمكن استقبال القناة عليها.
تردد قناة السعيدة 2024 على النايل سات
- التردد: 11900.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: HD.
تردد قناة السعيدة 2024 على العرب سات
- التردد: 12187.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
جاوب وأربح.. إجابة السؤال وخطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 1445/2024 مع رابط التسجيل
خطوات وكيفية تنزيل قناة السعيدة
ها هي الخطوات لتنزيل قناة السعيدة على جهاز الرسيفر الخاص بك:
- قم بتوصيل جهاز الرسيفر بجهاز التلفاز الخاص بك باستخدام الكابلات المناسبة.
- افتح جهاز الرسيفر باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر “القائمة” للوصول إلى قائمة الخيارات.
- اختر “الإعدادات” ثم حدد “القمر الصناعي” من بين الخيارات المتاحة.
- ادخل التردد والاستقطاب ومعامل التصحيح ومعدل الترميز وجودة الإشارة بالقيم المناسبة.
- انتقل إلى خيار “التنزيل” واضغط عليه لبدء عملية تنزيل القناة.
- بعد اكتمال التنزيل، ستظهر قناة السعيدة في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- باتباع هذه الخطوات بدقة، ستتمكن بسهولة من تنزيل قناة السعيدة والتمتع بمشاهدة برامجها ومحتواها المتنوع.