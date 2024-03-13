تردد قناة السعيدة وتابع سؤال حلقة اليوم من برنامج طائر السعيدة رمضان 2024

مسابقة طائر السعيدة 2024 في اليمن تُعتبر واحدة من أبرز المسابقات التي تجري خلال شهر رمضان، وتعد مسابقة الطائر السعيدة واحدة من أهم المسابقات في رمضان حيث تحظى هذه المسابقة بشعبية كبيرة بين المواطنين في جميع أنحاء اليمن، حيث تجذب المشاركين بأسئلتها الدينية والثقافية المميزة التي تُطرح على مدار الشهر الفضيل، يقوم بتقديم هذه المسابقة الإعلامية مايا العبسي، ويتم نقل وإذاعة المسابقة عبر شاشة قناة السعيدة والتي من خلالنا سوف نقوم بتوضيح إليكم كافة الترددات الصحيحة التي يمكن استقبال القناة عليها.

تردد قناة السعيدة 2024 على النايل سات

التردد: 11900.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة السعيدة 2024 على العرب سات