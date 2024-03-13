بعد التعديل .. موعد امتحانات آخر العام 2024 امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ( امتحانات الثانوية العامة 2024 )

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلانًا مهمًا بخصوص تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ( 2023 – 2024 ) وفقًا لهذا التعديل تم تحديد موعد بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وبالنسبة للدبلومات الفنية ستكون امتحاناتها بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، هذا التعديل يأتي استنادًا إلى التوقيت الجديد المحدد للعام الدراسي، بهدف توفير البيئة المناسبة للطلاب وتيسير عملية الامتحانات.

موعد امتحانات آخر العام 2024 بعد التعديل

تم إعلان تعديل جديد في مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ( 2023 – 2024 ) من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024، وتستمر حتى 23 مايو 2024.

قرر وزير التربية والتعليم بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم مراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بهدف ضمان أفضل الظروف للطلاب خلال فترة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ( 2023 – 2024 )، وبناءً على الجدول المعلن من قبل الوزارة من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، وفي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد المضافة للمجموع.