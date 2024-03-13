موعد برنامج جسور 2024 عبر قناة السعودية مفاجآت في حلقة اليوم تابع الآن

في رحلة الإبداع والتألق، يستمر شباب المملكة العربية السعودية في تحقيق النجاحات البارزة على الساحة العالمية، ومع بداية شهر رمضان انطلق برنامج “جسور” الذي يُعرض على قناة السعودية، حيث يتم استعراض قصص نجاح شخصيات سعودية مميزة من شباب وشابات المملكة، حيث يتألف البرنامج من 30 حلقة يتم عرضها على مدار شهر رمضان كما تم تصويرها في 7 دول مختلفة، وذلك خلال أكثر من 400 ساعة من العمل المتواصل.

تعرف على موعد برنامج جسور 2024

يعرض الموسم الثاني من برنامج جسور خلال شهر رمضان 2024.

كما يتم عرضه على قناة السعودية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أو 6:00 مساءً بتوقيت دبي، طوال أيام الأسبوع.

يكون الجزء الثاني متاحًا بدقة عالية على منصة شاهد الرقمية، كما يمكنك من مشاهدة الحلقات في أي وقت تتطلب اشتراكًا شهريًا.

برنامج جسور اليوم

#تشاهدون_اليوم | قصة نجاح الدكتورة حنان حبشي في الأمن السيبراني بالولايات المتحدة الامريكية؛ الليلة في برنامج #جسور الساعة 5:00 مساءً على قناة السعودية. #رمضان_على_السعودية #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون

الآن برنامج #جسور.. يستعرض في كل حلقة سلسلة وثائقية لقيادات سعودية في الخارج؛ لنتعرف على قصتها ورصد مراحل حياتها. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/2m3sYOdME5 — قناة السعودية (@saudiatv) March 13, 2024

حلقات برنامج جسور رمضان 2024

تقدم حلقات برنامج “جسور” نماذج ملهمة للشباب السعودي الذين يتحدون الصعاب ويسعون لتحقيق أحلامهم وتحويلها إلى واقع ملموس، كما تتنوع قصص النجاح المقدمة في البرنامج بين مختلف المجالات، سواء في العلوم والتكنولوجيا، أو الفنون والثقافة، أو ريادة الأعمال والتطوير الشخصي.

من خلال هذا البرنامج، تتمكن الشباب السعودي من الاستلهام والتعرف على قصص النجاح الملهمة، وذلك بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم والتميز في مجالات اختصاصهم، بفضل جهودهم وإبداعهم، تستمر المملكة العربية السعودية في بناء مستقبل مشرق وتألق دائم على الساحة الدولية.