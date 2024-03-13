“تصدر التريند”.. موعد مسلسل شباب البومب 12 الحلقة الثالثة للفنان فيصل العيسي والفنانة سارة اليافعي والقنوات الناقلة له

تزايدت معدلات البحث عن موعد مسلسل شباب البومب 12 منذ بداية شهر رمضان المبارك حيث يعد هذا المسلسل من أبرز الإنتاجات العربية التي نجحت في جذب جمهور واسع في مختلف الدول العربية، والجدير بالذكر أن الجزء الـ 11 من المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية خلال رمضان السابق بفضل فكرته الفكاهية والطريفة التي تناسب جميع الأعمارحيث يتناول المسلسل قضايا اجتماعية وثقافية بشكل هزلي ومشوق، ما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

موعد مسلسل شباب البومب 12

يعد مسلسل “شباب البومب من أبرز المسلسلات التي استقطاب شريحة كبيرة من الجماهير، ويكون موعد مسلسل شباب البومب 12بعد أذان المغرب في مدينة مكة المكرمة على قناة روتانا خليجية، ويمكنك. متابعة إعادة الحلقة في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد بدأت أولى حلقات المسلسل السعودي الشهير في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2024 في السعودية، وهو يوم الاثنين، ويضم المسلسل نخبة مميزة من الممثلين البارعين بمن فيهم فيصل العيسى ووائل الحربي، بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين الآخرين، ويتميز مسلسل “شباب البومب” ببساطة الكوميديا التي يقدمها، وهو ما جعله يحظى بشعبية كبيرة وجماهيرية في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مسلسل شباب البومب 12

وبعد أن أوضحنا موعد مسلسل شباب البومب 12 نتطرق بعد ذلك إلى القنوات الناقلة التي تمتلك حقوق بث هذا المسلسل حيث أكد الفنان فيصل العيسى على أن قناة روتانا خليجية هي المالكة لحق بث وإذاعة الموسم الثاني من المسلسل خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ذلك، ستتم عرض الحلقات على قناة STC TV، وستتيح منصة Alooy TV مشاهدة جميع أجزاء المسلسل للمشاهدين الذين لم يتابعوه من قبل.

ويمكن للمشاهدين تنزيل تردد روتانا الخليجية من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

الآن يمكنك معرفة موعد مسلسل شباب البومب 12 من خلال السطور الماضية، حيث يعد شباب البومب واحدا من أشهر المسلسلات الخليجية التي تعرض خلال شهر رمضان، ويمكنك متابعة الحلقات بالكامل من خلال قناة روتانا خليجية الفضائية الشهيرة.