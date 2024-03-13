العالم يشعر بـــ “الدهشة”… شاهد كيف أهدر رونالدو فرصة سهلة جداً كهذه أمام المرمي؟

لم تفوت وسائل الإعلام العالمية الحديث عن الفرصة التي أهدرها النجم كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، في مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الإثنين الماضي، والتي انتهت بتأهل العين من خلال ركلات الترجيح، عقب انتهت إنتهاء المباراة بتعادل كلا الفريقين النصر مع العين 4-4 بمجموع المباراتين أحرز منهم رونالدو هدف وحيد وأضاع العديد من الفرص، قبل أن يفوز العين بركلات الترجيح 3-1.

الفرصة كادت تصعد بالنصر لنصف النهائي

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن رونالدو أضاع فرصة كبيرة، حيث أهدر كرة داخل منطقة الجزاء كانت ستساعد فريقه على بلوغ نصف النهائي، وأشارت الصحيفة إلى أن الكرة ارتدت من الحارس خالد عيسى إلى رونالدو الذي كان في المنطقة بمفرده، لكنه أخطأ الهدف وسددها بيسراه خارج المرمى وسط دهشته ودهشة زملائه.

وقال موقع قناة “سي إن إن” الشهير: “تعافى النصر من ضربتي العين المبكرتين ونجح في تسجيل هدفين، ولكن بعد ساعة من اللعب، أهدر رونالدو فرصة بطريقة غريبة”.

رونالدو على منصة “إكس” شكرا لكم

بعد إقصاء فريقه الآسيوي، نشر رونالدو تغريدة يوم الثلاثاء على منصة “إكس”، جاء فيها: “شكرا لدعمكم، سنجد طريقنا للعودة وسنعود أقوى سويا”.

وشارك كريستيانو في 8 مباريات في البطولة القارية خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

رونالد ي هدر أغرب فرصة في حياته

وشهد الشوط الثاني من اللقاء ووسط الضغط النصراوي الكبير والمكثف وتحديدا في الدقيقة 61 من زمن اللقاء وخلال هجمة خطيرة من نادي النصر السعودي تصدى حارس العين خالد عيسي لتسديدة قوية من داخل حدود منطقة الجزاء، وبشكل سيء سقطت الكرة من يد حارس المرمي ليجد كريسيتانو رونالدو الكرة أمامه، وهو داخل منطقة الستة ياردة فقام بتسديدها من لمسة واحدة برعونة لتخرج بجوار القائم.

وهو الأمر الذي لم يصدقه كريستيانو رونالدو نفسه عقب إهداره لتلك الفرصة البسيطة والسهلة جدا، حيث نظر عقب إهداره للفرصة إلى الحكم المساعد الذي لم يشير إلى وجود أي حالة تسلل ليتأكد قيام رونالدو بإضاعة فرصة ربما تكون هي الأغرب في تاريخ النجم البرتغالي مع كرة القدم، وكانت كفيلة لتحقيق الفوز للنصر والصعود به مباشرة إلى دور الــ 4 دون الدخول إلى سيناريو ضربات الترجيح والحروج.