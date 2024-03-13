“لا تبيع ولا تشتري” أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 بالمصنعية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة بعد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل العيار الرئيسي 21 حوالي ما يقرب 3160 جنيه بدون إضافة مصنعية، إلا أن الخبراء أكدوا أنه من المتوقع أن تحدث الكثير من التغييرات في الأسعار خلال الساعات المقبلة….

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3611 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3160 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيه.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 فقد سجل 2107 جنيه.

أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل 25280 جنيه.

حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 0.2% ، ليبلغ 2177 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 21182 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2189 دولار للأونصة.

تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً لحوالي 9 جلسات متتالية، إلا أنه سجل نهاية الأسبوع الماضي حوالي 2195 دولار للأونصة وهذا ما جعل عدد من المستثمرين يقومون بالبيع من أجل التربح.

حيث نجح الدولار الأمريكي في الارتفاع منذ بداية الأسبوع، بعد الإنخفاض الملحوظ الذي شهده خلال الـ 3 أسابيع الماضية، ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة الشهرين وذلك بسبب تزايد التوقعات في الأسواق وبعد إعلان البنك الفيدرالي عن خفض الفائدة في يونيو القادم.

هذا بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية للكونجرس الأمريكي، والذي أشار أن التضخم يقترب من المستويات المطمئنة للبنك الفيدرالي والتي جعلته أن يتخذ قرار خفض الفائدة.