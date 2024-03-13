طريقة تحضير خلطة السبع بهارات كنز في مطبخك تخلى طعم وريحة اكلك تجيب لآخر الشارع

تعتبر خلطة السبع بهارات من الخلطات التوابلية الشهيرة والمستخدمة على نطاق واسع في المطابخ حول العالم إنها مزيج من البهارات الطبيعية المتنوعة التي تضفي نكهة مميزة وعمقًا للأطباق المختلفة وتستخدم هذه الخلطة في الطهي لإثراء النكهة وتحسين تجربة التذوق سواء كنت تطبخ وجبة شهية أو تحضر وجبة سريعة، فإن استخدام خلطة السبع بهارات يمكن أن يضفي لمسة خاصة ويجعل الطعام لذيذًا وممتعًا للجميع.

مكونات خلطة السبع بهارات

تُعتبر خلطة “السبع بهارات” من أهمّ التوابل التي تُستخدم في المطابخ العربية، فهي تُضفي نكهة مميزة على مختلف الأطباق، بدءًا من اللحوم والدواجن، مرورًا باليخنة والطواجن، ووصولًا إلى الحساء والسلطات.

1 كوب بهار حلو (كبابه صيني)

½ كوب فلفل أسود

¼ كوب قرنفل

¼ كوب جوزة الطيب

¼ كوب حبهان

¼ كوب قرفة

¼ كوب جنزبيل

طريقة التحضير:

اختيار المكونات: تأكد من جودة المكونات التي ستستخدمها، فذلك يُؤثّر بشكل كبير على طعم الخلطة. يُفضّل شراء التوابل الكاملة وطحنها بنفسك للحصول على أفضل النتائج. تحميص التوابل: لتحسين النكهة، قم بتحميص كلّ نوع من التوابل على حدة في مقلاة على نار هادئة حتى تفوح رائحته. اتركه ليبرد تمامًا قبل طحنه. طحن التوابل: اطحن كلّ نوع من التوابل المحمّصة على حدة باستخدام مطحنة التوابل. احرص على طحنها ناعمًا للحصول على مزيج متجانس. خلط التوابل: اخلط جميع التوابل المطحونة في وعاء كبير حتى تمتزج تمامًا. حفظ الخلطة: احفظ خلطة “السبع بهارات” في وعاء مُحكم الإغلاق في مكان بارد وجاف.

يمكنك تعديل كمية كلّ نوع من التوابل حسب ذوقك ويُمكن إضافة أنواع أخرى من التوابل إلى الخلطة، مثل الهيل الأخضر أو الكزبرة الجافة وعلي كل ست بيت أن تتأكد من استخدام خلطة “السبع بهارات” باعتدال، فطعمها قوي.