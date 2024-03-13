دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024 .. اللهم توبة علينا واغفر لنا ذنوبنا

ترتفع معدلات البحث عن دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024 لأنه شهر مبارك تختلف فيه النفحات وتزداد فيه الخيرات، في شهر رمضان يتقرب العباد أكثر إلى الله تعالى ويفعلون ما كان يفعله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدعاء هي رخصة منحها الله سبحانه للعباد لطلب الحاجة والشكر على نعمه الكثير التي تعد ولا تحصى

ويقال أن الإكثار من الدعاء يقرب العبد من ربه ويبدل الأحول ويغيير الأقدار، وما أحب أن يدعو العبد ربه في ليلى شهر رمضان لأنه شهر يستجاب فيه الدعوات وتفتح في أبواب الجنة، الخير يأتي من كثر الدعاء يزداد الرزق والبركة بالدعاء، لذا عليكم أن تكثروا من دعائكم في هذه الأيام الطيبة المباركة وواتركوا الأمر لله عز وجل وأنه عليه الاستجابة، نستعرض لكم اليوم دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024 تابعوا معنا.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024

اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من رحمتك الواسعة، بجودك وبكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا ملين الحديد ومسهل الشديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

ربي دبر لي أمري فأني لا أحسن التدبير وسهل لي كل عسير ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب جنتك وأغلق عني أبواب النار ووفقني لتلاوة القرآن.

اللهم يا جامع الناس في يوم لاريب فيه اجمع على أمنياتي وحقق لي رغباتي وامنح السلام لحياتي. يارب منك العون على القيام والصيام، أغفر لنا وتوب علينا يا رحيم»..

اللهم في طهر قلبي بضياء أنواره وأعني على أتباع آثاره بنورك يا نور قلوب العارفين في شهر رمضان، واجعله رمضان الخير والبركة.

اللهم أسعد القلب ونور الدرب لي ولعائلتي وأحبابي وارحمنا يا أرحم الراحمين.

موعد اذان المغرب ثالث يوم في رمضان 2024-1445

لقد رفع أذان المغرب أول أيام شهر رمضان للعام الجاري 2024 في تمام الساعة 6.2 حسب توقيت القاهرة والساعة 6.5 مساءً حسب توقيت الجيزة والساعة 6.7 مساءً حسب توقيت الإسكندرية، وتصل عدد الصيام في بداية الأيام الأولى من شهر رمضان نحو 13.22 ساعة حتى تصل ساعات الصوم في نهاية شهر رمضان 2024 حتى 14.34 ساعة، واليوم يرفع آذان المغرب بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 6.2 مساءً وصلاة العشاء في تمام الساعة 7.19 مساءً، وفي الختام نندعو الله كثيراً أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.