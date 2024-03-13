شباب البومب 12 ” الميركاتو” الحلقة 3 على روتانا خليجية ومواقف كوميدية لفيصل العيسي

ولا زلنا نتابع معكم أحداث فعاليات مسلسل شباب البومب رمضان 2024 الجزء الثاني عشر وعنوان حلقة اليوم يحمل سام الميركاتو وذلك بعد ما قام فيصل العيسي بنشر عنوان حلقة اليوم وسوف نوفر إليكم كافة التفاصيل والأحداث المميزة لمسلسل شباب اليوم في الموسم الرمضاني الحالي.

شباب البومب ميركاتو الحلقة 3

#شباب_البومب وش رأيكم في حلقة فال بومب 😎 وترى حلقتنا بكرا بعنوان ( الميركاتو ) الساعة ٦:٣٠ حصرياً على قناة روتانا خليجية 🫶 pic.twitter.com/JftG9UDAWh — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 12, 2024

شباب البومب 12 الحلقة 3

وفي إطار تنافسي اندلعت منافسة حامية بين المسلسلات الكوميدية الخليجية مع بداية عرضها في شهر رمضان، حيث نجد أنها تميزت هذه الأعمال بتنوعها اللافت من حيث الأفكار والقصص، كما جذب مسلسل “شباب البومب 12” الأنظار كعادته، ويعود هذا إلى تاريخه الطويل الذي امتد عبر 11 موسمًا، بينما تصدر مسلسل “الخطة ب” للفنان إبراهيم الحجاج قائمة الأكثر تداولًا في المملكة العربية.

ولم يقتصر الاهتمام على هذين العملين فحسب، بل حصلت أيضًا أعمال أخرى مثل “ورثة بن عاقول”، و”سكة سفر”، و”جاك العلم” على نصيب كبير من الانتباه بعد عرض حلقاتها الأولى خلال الساعات الماضية.

قنوات عرض مسلسل شباب البومب

أما عن قنوات العرض فإن روتانا خليجية هي الراعي الرسمي لمسلسل شباب البومب.

تردد قناة روتانا خليجية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: H

الجودة: SD

تردد قناة روتانا خليجية 2

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: H

الجودة: SD

تلخيص الحلقة الثانية من مسلسل شباب البومب

المسلسل: شباب البومب 12 عنوان الحلقة الثانية مع فالكون

بداية الأحداث في بيت أبو عامر وأم عامر وصراخها على سليمان بسبب تشتته في اللعب.

سليمان يواجه مشاكل في المدرسة ثم يحاول إقناع والدته بإعادة جهاز الألعاب.

ينضم سليمان إلى فريق الشباب في استراحة عامر، حيث ينتهي تحديهم بمباراة.

ينجح سليمان في المباراة ويقترح عامر تعليمه في اللعبة، مما يجعله فخورًا بشقيقه.

سليمان يتعاقد مع الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية، ويخوض مباريات ويصل إلى المباراة النهائية.

كما يتم نشر استفتاء للجمهور في نهاية كل حلقة لمعرفة رأيهم، ويتم الإعلان عن الحلقة القادمة بعنوان “الميركاتو” على قناة روتانا خليجية الساعة ٦:٣٠.