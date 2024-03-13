دعاء 4 رمضان 2024 مكتوب ومستجاب اللهم قوّني وافتح لي فيه أبواب الجنان

يلاحظ ارتفاع تدفق البحث عن دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان قبل موعد أذان المغرب حيث يتميز هذا الوقت بالبركة والقبول الإلهي وقد أجمع الفقهاء على أنه وقت مبارك يتم فيه قبول الدعاء يعتبر شهر رمضان فرصة ثمينة للمؤمنين للتوبة والاستغفار والعودة إلى طريق الله عز وجل في الساعات الأخيرة يشهد دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان إقبالا متزايدا على محركات البحث إذ يسعى الناس لاستغلال هذا الوقت المبارك في التضرع إلى الله وطلب الخير والبركة والرزق ويعكس هذا الاهتمام الشديد قيمة الدين والإيمان في قلوب المسلمين ورغبتهم في التقرب إلى الله واستغلال كل لحظة من أوقات النعمة والرحمة التي يتيحها شهر الصيام.

دعاء 4 رمضان 2024 مكتوب

في اليوم الرابع من شهر رمضان قبل دخول وقت أذان المغرب يتنوع دعاء الناس بعدد كبير من الأدعية المستحبة حيث يسعى المؤمنون إلى الاستجابة والقرب من الله في هذا الوقت المبارك ومن بين الأدعية المتداولة في هذا اليوم، يبرز دعاء معين يقول فيه المؤمن “اللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ”.

تعتبر هذه الكلمات تضرعا من المؤمن إلى الله يسأل فيها القوة والثبات على طاعته والاستمتاع بحلاوة ذكره ويتضرع ليوزع على الشكر والامتنان بسخائه مع توسيع نطاق الرعاية والحماية من الله في كل الأوقات.

يعتبر دعاء اليوم الرابع من رمضان، قبل أذان المغرب، فرصة للتقرب إلى الله والتضرع إليه بالدعاء والاستغفار حيث يتميز هذا الوقت بالسكينة والهدوء والبركة ويعتبر من أحسن الأوقات للانفراد بالعبادة والتفكر في آيات الله.

دعاء اليوم الرابع من رمضان المستحب

في اليوم الرابع من شهر رمضان قبل أذان المغرب تبرز الأدعية التالية كأحد الأدعية المستحبة في هذا التوقيت الرمضاني المبارك:

يستحب في هذا الوقت أن يدعو المؤمن قائلاً: “اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي”.

كما يُستحب للمؤمن أن يستغفر الله في هذا الوقت، قائلاً: “اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين”.

وينبغي للمؤمن أيضاً أن يدعو الله بالثبات والتوفيق، قائلاً: “اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين”.