“صرفت السكر الزيادة ولا لسة” حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 واضافة 6 كيلو سكر على البطاقة

تتزايد عمليات البحث عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024،خاصة بعد أن تردد الخبر في الكثير من المواقع الالكترونية، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن الخبر الذي تم انتشاره على عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يؤكد صرف 6 كيلو سكر على كل بطاقة تموين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه…..

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رصدت الأخبار المتداولة بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، وصرف 6 كيلو سكر على كل بطاقة تموين وأكدت أنه لا صحة للأخبار التي يتم نشرها خلال الساعات الأخيرة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار بشأن إضافة أو زيادة على بطاقات التموين خلال الفترة الحالية.

كما أكد الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل جاهدة على ضخ كميات كبيرة من السكر والسلع الغذائية لسد احتياجات المواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وأن الوزارة تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق لدعم المواطن المصري خلال الأزمة الحالية.

وزير التموين يوضح حقيقة اضافة 100 جنيه على التموين

وعن خبر صرف أكياس السكر على بطاقات التموين فقط أكد “المصيلحي” أن الوزارة مستمرة في صرف كيس سكر حر بسعر 27 جنيه على كل بطاقة تموين تحتوي على فرد لثلاثة أفراد، وصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 54 جنيه على كل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر، ولا صحة لما يتم نشره على المواقع الالكترونية، وناشد المصيلحي التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها حتى لا يحدث حالة من الجدل والبلبلة في الشارع المصري خاصة في ظل الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد.