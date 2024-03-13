مواعيد مسلسل بكار في شهر رمضان 2024 علي قناة النهار “مع بكار ورشيدة يحلي رمضان”

مسلسل بكار للأطفال هو واحد من البرامج التلفزيونية الكرتونية التي تعتبر رمزا للطفولة في الأجيال السابقة، عندما تجد شيئا يذكرك بماضيك، تشتاق إليه وتتوجه لمشاهدته لتسترجع كل ذكرياتك الجميلة. وسيشهد شهر رمضان المبارك 2024 عودة مسلسل “بكار” إلى شاشات التليفزيون الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جذب أفراد العائلة المصرية لمتابعته خلال شهر رمضان، تحظى هذه المسلسل التلفزيونية بشعبية كبيرة منذ بطرحها لأول مرة، حيث استطاعت جذب ملايين الأطفال لمشاهدة أحداثها المثيرة، وبالرغم من تغير العصور، فإن هذا المسلسل لا يزال محافظًا على شعبيته، مما يجعله واحدًا من أبرز البرامج الكرتونية في الوقت الحالي، وسوف نتناول معكم موعد عرض المسلسل علي قناة النهار وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

مواعيد مسلسل بكار في شهر رمضان 2024

تعتبر المسلسل الكرتوني الشهيرة “بكار” من أقدم البرامج التي تعرض في شهر رمضان، وتحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار، ينتظر الكثيرون موعد عرض حلقات المسلسل بشغف كجزء من تقاليد شهر رمضان، حيث يقدم مواضيع هامة بطريقة تفاعلية تجذب الأطفال وينشر رسائل إيجابية تربوية، يعرض المسلسل على قناة النهار في تمام الساعة 6.00 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في وقت أذان المغرب ووقت الإفطار.

تردد قناة النهار الجديد

أفادت قناة النهار المصرية بأنها تعتزم عرض العديد من المسلسلات خلال شهر رمضان لعام 2024، بما في ذلك أعمال فنية تجمع نجوم مثل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق و”المعلم” للفنان مصطفى شعبان، والمسلسل الكرتوني الشهير بكار بالإضافة إلى مسلسلات أخرى، ويمكنكم متابعة القناة من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك علي الترددات التالية

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11488.

القمر الصناعي نايل سات.

أبطال مسلسل بكار 2024

يعد مسلسل “بكار” من الأعمال البارزة في مصر والعالم العربي، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين الملايين من محبي المسلسلات الكرتونية، سنقوم بعرض فريق العمل المتميز لهذا المسلسل، ويعرض على شاشة قناة النهار.

الممثل فكري صادق.

الممثل معوض إسماعيل.

الممثل عادل خلف.

الممثل علي عرابي.

الممثل وحيد أسامة.

الممثل رشوان سعيد.

الممثلة سهير البدراوي.

عمرو مصطفى بكار.

المؤلف وصاحب السيناريو: عمرو سمير عاطف.

مخرج المسلسل منى أبو النصر.

متابعة أحداث مسلسل بكار

