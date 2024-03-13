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10000 دينار قفة رمضان.. لينك مباشر التسجيل في منحة رمضان بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة
أطلقت الحكومة الجزائرية عن منحة رمضان لهذا الموسم 2024-1445، حيث إنها تعد من أهم المنح الموجهة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء ولايات الجزائر، فضلاً عن أنها تُساهم بشكل كبير توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، والراغبين في الحصول عليها، وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في السطور التالية.
التسجيل في قفة رمضان 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة رمضان بالجزائر 2024، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع أمانة الجزائر العامة.
- ومن ثم يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.
- بعد ذلك يتم إدخال جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
- إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.
- التأكد من البيانات والوثائق التي تم إدخالها.
- ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.
ما هي شروط التسجيل في منحة رمضان 2024
تتمثل أهم شروط التسجيل في منحة رمضان بالجزائر، وفقًا لما نص على الأتي:-
- أن يكون الشخص المتقدم مقيم وجزائري الجنسية في الدولة ذاتها.
- كما يجب وأن يكون مسلم الديانة لكي يحق له التقديم في قفة رمضان.
- ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية لكي يحق له التقديم.
- الالتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنحة.
- إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول في قفة رمضان لهذا العام 2024.