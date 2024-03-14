لو مرتبك متوسط أو محدود.. جهز ورقك حالا هتستلم أحلى شقة والتقسيط على 20 سنة.. طرح شقق سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في هذا الموعد بـ 4 محافظات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية عن تفاصيل طرح شقق هيئة المجتمعات العمرانية، ضمن مجموعة من الوحدات السكنية في عدة مدن جديدة، تتمتع بمواقع متميزة، تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين من مختلف الشرائح، وتؤكد أن الوحدات السكنية مُجهزة بجميع المرافق اللازمة.

شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024

تتضمن مشاريع شقق هيئة المجتمعات العمرانية لعام 2024، مدن متعددة مثل القاهرة الجديدة، العبور، زايد، وأكتوبر، بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين من مختلف الفئات في جميع أنحاء الجمهورية، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بخصوص المشروعات السكنية في عدة مدن جديدة.

حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي عن فتح باب التقديم لوحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، قبل نهاية شهر مارس الحالي 2024، بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ضمن مشاريع شقق هيئة المجتمعات العمرانية لعام 2024، وأوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعي التمليكي يتضمن 1000 وحدة سكنية.

768 وحدة سكنية كاملة التشطيب

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن توفر الشقق في أربع محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي “المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف والجيزة”، وذلك في إطار طرح تكميلي يشمل 768 وحدة سكنية مكتملة التشطيب، تتراوح مساحتها بين 89 و93 متر مربع في مدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية في مدينة أسيوط الجديدة، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية.

طرح تكميلى لوحدات سكنية بمشروع جنه

سبق أن أعلنت الوزارة عن خطة لطرح وحدات سكنية تكميلية في مشروع “جنة” بمناطق مختلفة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى العبور وأسيوط الجديدة، للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح الأول، حيث تشمل هذه الوحدات 480 وحدة سكنية في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر مربع.

ويضمن الطرح التكميلي أيضًا 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و93 متر مربع في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح الأول، حيث سيتم التقديم على هذه الوحدات بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.