تعرف على أفضل شركات حج السعودية وكيف تختار حملة الحج 1445 + أسعار باقات حج وزارة الحج والعمرة

باقتراب موسم الحج يبحث حجاج المملكة على أفضل شركات الحج في المملة العربية السعودية، حيث يوجد العديد من الشركات التي تشارك في حملات حجاج الداخل، كما تعرض كل منها خِدْمَات تختلف عن الأخرى وتضع كل منهم تكلفة رحلة الحج على حسب برامجها، لذلك التواصل مع اكثر ن شركة وسماع العروض من اكثر من واحدة يؤدي إلى أفضل شركة تناسبك ف الرحل والتكلفة، وهذا ما سنعرضه في الأسطر التالية.

أفضل شركات حج السعودية

يبحث الكثير من حجاج الداخل على افضل الشركات التي تشارك في حملات الحج للحجاج الداخل، حيث يوجد في المملكة العديد من الشركات السياحية التي تشارك في حملات حج حجاج الداخل والتي منها ما يلي:

اسم الشركة رقم التواصل العنوان الشركة السعودية للحج والعمرة +966114026060 مركز صانع تجاري، 8376 البطحاء، الفوطة، 3369، الرياض 12632، المملكة العربية السعودية شركة رفاق الصفوة للحج والتجارة +966126761313 H53Q+QR3، العزيزية، جدة 23337، المملكة العربية السعودية شركة حملة شمس طيبة لخدمات حجاج الداخل 0560648408

0547462238 8904 طريق صاري، حي الفيصلية، جدة 23447، المملكة العربية السعودية مكتب الأسواف للحج والعمرة +966506407242 عبدالملك بن مروان، العليا، الرياض 12611، المملكة العربية السعودية شركة حملة الإحسان لخدمة حجاج الداخل +966126399777 طريق صاري، شارع، جدة 23447، المملكة العربية السعودية شركة قافلة الخير لخدمات حجاج الداخل والمعتمرين +966114288886 7049-7191 عائشة بنت أبي بكر، ظهرة البديعة، الرياض 12784، المملكة العربية السعودية

كيف اختار حملة للحج؟

لاختار أفضل الشركات التي تشارك في حملات حجاج الداخل ننصحك بالآتي:

قارن الأسعار والخدمات المقدمة من قبل عدة شركات.

اقرأ تقييمات العملاء عن الشركة.

تأكد من خبرة الشركة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

تأكد من أن الشركة تقدم تأمينًا مناسبًا لرحلتك.

اطلب من الشركة إعطائك خط سير رحلتك بالتفصيل.

كم سعر حملات الحج هذا العام؟

تقدم وزارة الحج السعودية اكثر من باقة للحجاج الداخل والتي تشتمل على التالي:

البرامج الميسرة: السعر: 3.638 ريال سعودي.

البرامج الاقتصادية: الحد الأدنى للسعر: 3.829 ريال سعودي، والحد الأقصى للسعر: 5.455 ريال سعودي.

البرامج التوفيرية: الحد الأدنى للسعر: 3.447 ريال سعودي، والحد الأقصى للسعر: 4.797 ريال سعودي.

البرامج العامة: الحد الأدنى للسعر: 6.833 ريال سعودي، والحد الأقصى للسعر: 15.540 ريال سعودي.

وفي ختام مقالنا الذي بينا فيه أفضل شركات الحج وطريقة التواصل معهم واسعرا الباقات، نتمنى لكم حجا موفقا.