” زمن الكلام انتهى “.. التموين تعلن ايقاف صرف السلع والخبز المدعم لهذه الفئات الأربعة فورا .. يارب ماتطلعش منهم!!

تواصلت الجهود الحكومية لتحسين كفاءة نظام الدعم التمويني، حيث بادرت وزارة التموين اليوم بإيقاف توزيع السلع التموينية لنحو نصف مليون مستفيد مع استمرار صرف الخبز لهم فيأتي هذا القرار في إطار تفعيل محددات الدعم التى بدأ تطبيقها منذ مارس الماضي، مما دفع بالوزارة إلى إرسال تحذيرات مسبقة عبر بونات صرف الخبز خلال شهري مارس وأبريل.

قرار من وزارة التموين بوقف صرف السلع والخبز المدعم لهذه ال 4 فئات

تشمل فئات الأفراد الذين تم إيقاف صرف السلع لهم الآتي: الذين يتقاضون رواتب حكومية تزيد قيمتها عن 9600، ويمتلكون بطاقات تموينية مسجلة باسمهم، حيث سيتم تعليق صرف السلع وإلغاء البطاقة، ما يشمل جميع أفراد أسرتهم.

كما يشمل ذلك الأفراد الذين يتقاضون رواتب حكومية تفوق 9600 ويكونون مسجلين على بطاقات تموين كأفراد فرديين وليس ربوع الأسرة.

فئات اخرى التي سيتم وقف بطاقة التموين لهم

فيما يتعلق بالأفراد الذين تم إيقاف صرف السلع لهم، يشمل هذا القرار الفئات التالية: