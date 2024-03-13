هتقبض بكرة .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 .. اعرف الزيادة كام واحسب معاشك

في ظل تزايد البحث المستمر عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة حيث يعتمد عليها عدد كبير من المحتاجين محدودي الدخل من المصريين الذين يستفيدون من الدعم المقدم من الدولة، الذي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف لهم في موعد شهر دوري من اجل ان يستطيع شراء متطلباتهم الأساسية خاصه شهر رمضان المبارك، حيث يحتاجون السلع المنتجات سوف نوضح اليوم موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 و كيفية الاستعلام عن المعاشات برقم القومي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

قررت الدولة زيادة معاشات تكافل وكرامة وذلك نظرا لمساعدة المستفيدين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير احتياجاتهم الأساسية، لذلك حددت الدولة أن تكون معاشات تكافل وكرامة يتم صرفها هذا الشهر بزيادة الجديدة التي تبلغ 15% من قيمة المعاش، حيث من المقرر ان يكون موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 يوم 15 الموافق الجمعة المقبلة وهو عطلة نهاية الأسبوع، لذلك من المقررات صرف المعاشات تكافل وكرامة شهر مارس غدا الخميس 14 مارس .

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

ومن جانبها وزارة التضامن الاجتماعي قد وفرت خاصية الاستعلام عن المعاشات تكافل وكرامة من خلال موقعها الرسمي وذلك لا يتطلب اي اجراءات معقده بواسطة استعمال الرقم القومي الخاص بالمستفيد وسوف نوضح لكم جماعه الخطوات التي يجب اتباعها فيما يلي