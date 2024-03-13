دقائق فقط على موعد عرض الحلقة الثالثة برنامج رامز جاب من الاخر 2024 “ياترى مين الضحية الجديدة”

موعد عرض الحلقة الثالثة برنامج رامز جاب من الاخر من ضمن الأسئلة الشائعة والمنتشرة في هذه الأيام، خصيصاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن برنامج رامز جلال من البرامج الذي ينتظرها الجمهور كل عام، لما يقدمه من إثارة وتشويق لدي معجبينة، ولمعرفة موعد العرض وضيوف الحلقات القادمة تابعوا السطور التالية.

موعد عرض الحلقة الثالثة برنامج رامز جاب من الاخر

يريد الكثير من الأشخاص محبين الفنان رامز جلال ملك الإثارة والغموض من معرفة موعد عرض الحلقة الثالثه برنامج رامز جاب من الآخر، فسيتم إذاعتها بعد أذان المغرب مباشرةً أي في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة أم بي مصر، بينما سيتم عرضة في المملكة السعودية في تمام الساعة السابعة مساءً، وتم تسجيل حلقات هذا البرنامج في ملاهي دبي المتواجده في الامارات.

ضيوف حلقات برنامج رامز جلال جاب من الاخر

تقوم احداث برنامج رامز جلال على استضافة مجموعة من الفنانين كل عام في شهر رمضان المبارك، ولكن البرنامج هذا العام يختلف نوعاً ما عن قبله، ولأنه يقوم باستضافة اثنين من الفنانين الحادث بينهما البعض من المشكلات، ومن ثم يتم أخذهم في دوامه من الإثارة والتشويق، وفي الحلقة السابقة تم استضافة الفنان أحمد السقا والفنان باسم وفي الحلقات القادمة على حسب ما تم عرضه في الإعلان سيتم استضافة سمية الخشاب وايتن عامر، والفنانة شيرين رضا… وغيرها الكثير.