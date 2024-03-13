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اللهم اعتق رقابنا من النار “دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024” .. أفضل الأدعية المستجابة
يكثر المسلمون من الدعاء والعبادات والصلاة والصيام في شهر رمضان المبارك ويكون الدعاء مقبولا بشكل أكبر في شهر رمضان المبارك في وقت الصيام ويتساءل عدد كبير جداً من المسلمين عبر موقع التواصل الإجتماعي عن دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 2024 ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على أكثر الأدعية استجابة في شهر رمضان تابعوا معي.
دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024
يعتبر الدعاء هو من أفضل العبادات التي يجب تاليتها في شهر رمضان المبارك حيث ان شهر رمضان المبارك يكون مليء بالذكر والصلاة والدعاء فالمسلم يطلب من ربه ما يريد ويستجيب منه الله بأمر الله ويمكنكم من خلال النقاط التالية الإطلاع على دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024:
- اللهم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا مجيب افتح لنا رحمتك وفضلك وجودك يا جواد يا كريم اللهم لا اله الا انت ندوم بنعمتك مغمورين مكملين بأولئك سبحانك متنعمين بعطاياك وموجهين وجهك الكريم محفوظين بحفظك علينا يا حفيظ.
- اللهم يا فاتح للناس رحمتك لا تحرمنا منها ولا تحرمنا من ممسك لها وما ينفق فلا مرسل له من بعده.
- موفقين يا الهي لشكرك وذكرك وعاملين من أعمالك موفقين في حسن عبادتك.
- اللهم يا رب أعذنا على وجهك الكريم وحصلنا بحصولك يا الله وقنا من معصيتك التي توجب النعمة وارزقنا حلاوة الإيمان بعين اليقين و ارزقنا لذة التقوى.
- اللهم إني اسألك ان تعينني بمعونتك لتكون من عبادك المخلصين اللهم ارض عنا.
- اللهم ادفع عني يا الهي ما لا قبل لي به من خاطر شر ومن هاجس الشيطان ومن كيد العدو ومن رعونة نفس ومن شر حاسد.