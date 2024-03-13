نزلها حالًا “تردد قناة طائر السعيدة 2024 على نايل سات” .. واشترك في المسابقة عشان تفوز بالمليون ريال
عدد كبير من الأشخاص يريدون أن يقوموا بالتعرف على تردد قناة طائر السعيدة 2024، حيث إن هذه القناة تقوم بعرض مسابقة طائر السعيدة وتجدر الإشارة بأن هذا البرنامج يتم عرضه في شهر رمضان من كل سنة وفيما يلي في هذا المقال سنوضح لكم تردد القناة.
تردد قناة طائر السعيدة 2024
من الممكن أن يتم ضبط تردد قناه طائر السعيدة 2024 بمنتهى السهولة واليسر من خلال التردد التالي التردد 11900
- القمر الاصطناعي نايل سات
- معدل الاستقطاب افقي
- معدل الترميز 27500
مسابقة طائر السعيدة
هذه المسابقة تقوم بتقديمها الإعلامية مايا العبسي كذلك أن مخرج المسابقة يكون الأستاذ عصام الخليدي ويتم عرض المسابقة على قناة السعيدة اليمنية، وتجدر الإشارة بأن إدارة المسابقة قامت بالتنويه حول موعد عرض الحلقات المتعلقة بالمسابقة بشهر رمضان الكريم لتكون طوال الأيام أسبوعيًا في شهر رمضان الكريم، في الساعة 10:00 مساء تبعًا لتوقيت اليمن ويتم إعادة الحلقة في الساعة 3:30 صباحًا، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم مشاهدة الحلقة مرة أخرى في الساعة 1:30 بعد الظهر.
الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة
تقوم تلك المسابقة بتحقيق نجاح هائل للغاية وأيضا شهرة واسعة ومن الممكن أن يتم الاشتراك في تلك المسابقة باتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتوجب عليك الانتقال إلى رابط المسابقة.
- بعد ذلك يلزم عليك كتابة الاسم بصورة رباعية في الخانة المخصصة له.
- بعدها يتوجب عليك كتابة رقم الجوال.
- انتقاء المحافظة.
- في النهاية يلزم عليك النقر على زر اشتراك.