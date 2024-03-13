أنت فائز “رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024” الموسم السادس بالمليون ريال يمني

منذ أن بدأ شهر رمضان المبارك ويتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرابط الذي يمكنه من الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة التي يتم إقامتها كل عام في اليمن حيث ان هذه المسابقة تعتبر من أهم المسابقات الرمضانية التي تقدم في شهر رمضان المبارك ويربح من خلالها العديد من المواطنين في اليمن عن طريق حل اسئلة العشوائية التي يتم طرحها عليهم في شوارع المدينة ويمكنكم من خلال هذا المقال الدخول مباشرة على رابط الاشتراك في مسابقة الطائرة السعيده تابعوا معي.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يحصل الفائزون في مسابقة طائرة السعودية على جوائز قيمه جدا ويتابعه الملايين من المشاهدين حيث انه يقدم من قبل الإعلامية مايا العبسي ويتم تقديم هذه المسابقة في دولة اليمن ويريد العديد من محبي البرنامج الدخول على الرابط الذي يمكنهم من التسجيل في مسابقة طائر السعيدة حيث يمكنكم الدخول على الرابط مباشرة من خلال النقاط التالية والاطلاع ايضا على الخطوات التي تمكنك من الإشتراك: