اجر عمرو دياب ف إعلان فودافون رمضان 2024 .. ارقام غير مؤكدة

يتطلع العديد من المتابعين والمشاهدين إلى معرفة تفاصيل إعلان شركة فودافون بمشاركة الفنان عمرو دياب في رمضان 2024 وفي بادئ الأمر قامت شركة فودافون بالإعلان عن إطلاق إعلانها الجديد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث استضافت الفنان الكبير عمرو دياب في هذا الإعلان يأتي هذا الإعلان في إطار تقديم رسالة إيجابية وملهمة خلال هذا الشهر المبارك تميز الإعلان الجديد بتمثيل عمرو دياب الذي أدى أغنية خاصة بالإعلان تحمل عنوان الكلمة الحلوة تسلط الأغنية الضوء على قيم رمضان وتعبير عن روح التآخي والتسامح التي تميز هذا الشهر الفضيل كما تعكس الأغنية أيضا جوانب من البهجة والسرور التي يشعر بها الناس خلال هذه الفترة المباركة.

اجر عمرو دياب ف إعلان فودافون رمضان

تم دفع مبلغ ضخم للفنان المصري الشهير عمرو دياب كتعويض عن أدائه لأغنية الكلمة الحلوة في إعلان شركة فودافون وفقا للتقارير فقد بلغت قيمة هذا التعويض حوالي 2 مليون دولار مما يظهر مدى شعبية دياب وتأثيره في عالم الفن والإعلانات إعلان شركة فودافون الذي شارك فيه عمرو دياب، تم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واستفاد منه الجمهور بشكل كبير تم تركيز الإعلان على أغنية تحمل عنوان الكلمة الحلوة والتي قام دياب بأدائها بمهارة وإحساس مما جعل الإعلان لافتا للانتباه ونال إعجاب الجماهير.

مواعيد عمل فروع فودافون بعد الفطار 2024

بعد الإفطار في شهر رمضان 2024 ستكون فروع فودافون في مصر مفتوحة للزوار في فترة محددة حددت إدارة فروع كارفور مواعيد العمل بعد الإفطار حيث ستبدأ الفروع في استقبال الزبائن في تمام الساعة 8 مساء وستستمر حتى الساعة 11 مساء وينطبق هذا الجدول الزمني على الأيام من السبت إلى الأربعاء من المقرر عرض الإعلان الخاص بالفروع وأوقات العمل في الفترة الرمضانية خلال شهر مارس 2024 من المتوقع أن يتم عرض الإعلان اليوم الاثنين 11 مارس 2024 وسيتم بثه طوال شهر رمضان على مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.