هتاخد 1000 جنية وانت مرتاح.. كشوفات المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

كشوفات المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، يمكن معرفة اسماء المقبولين في المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، حيث تم الإعلان عنها على موقع وزارة القوى العاملة، كما قامت بتوضيح مجموعة من الشروط التي تُوضح الفئات المستحقة.

كشوفات المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

صرحت وزارة القوى العاملة عن كشوفات المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، هذا الكشف حيث تحتوي الكشوفات بحسب أسماء كل محافظة:

اولاً قم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة.

الضغط على خانة العمالة الغير منتظمة.

كما يجب عليك النقر على خانة الاستعلام عن أسماء المقبولين في المنحة.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بشكل صحيح.

النقر على كلمة بحث حتى تظهر لك النتيجة خلال لحظات.

شروط التسجيل في منحة العمل غير منتظمة

بعدما قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن دعم العمالة الغير منتظمة تساءل العديد عن الشروط اللازمة للتقديم عليها وتتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم حامل للجنية المصرية كما يجب أن يقيم داخل حدود مصر باستمرار.

عدم وجود المواطن المتقدم في جهة عمل لمصلحة حكومية.

أن لا يقل عمر الفرد المتقدم على للمنحة 18 عام.

كما يجب وجود بطاقة شخصية سارية.

منحة الـ 1000 جنيه العمالة غير منتظمة

يمكنك التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات الآتية: